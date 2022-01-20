Лукашенко заявив, що перехворів на "Омікрон"

Олександр Лукашенко розповів, що нещодавно заразився "Омікроном" та переніс COVID-19 "на ногах", повідомляє "Пул первого".

"Ми помічаємо, що цей "омікрон" - це зовсім інший вірус, якщо він вірус. Може, я підозрюю, що ми скотилися вже до звичайного грипу. Він не дає пневмонії. Я говорю це як людина, яка сама вдруге вже цим перехворіла" , - сказав він.