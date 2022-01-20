Нацбанк знову підвищив облікову ставку

Правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до рівня 10% річних із 21 січня 2022 року.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Євгенович Шевченко на прес-конференції, що відбулася одразу після закінчення засідання Правління НБУ.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%, зважаючи на реалізацію серії проінфляційних факторів.

Як повідомив Шевченко, у 2022 році інфляція сповільниться, але повернеться до мети 5% лише у 2023 році.

Нагадаємо, що попередня ставка 9% діяла з 10 грудня 2021 року.