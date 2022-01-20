На телескопі "Джеймс Вебб" завершено розгортання всіх дзеркал

Менш ніж через місяць після запуску в космос на телескопі Джеймс Вебб майже завершено розгортання обладнання. Апарат, що мав гранично компактні розміри на момент відправлення, вже виглядає справжньою обсерваторією, хоча повноцінна наукова робота почнеться через кілька місяців, повідомляє 3Dnews.

Про чергове досягнення проекту повідомив у твіттері адміністратор NASA Білл Нельсон (Bill Nelson):

«Щойно [надійшло повідомлення] від команди @NASAWebb: всі 18 сегментів основного дзеркала і вторинне дзеркало повністю розгорнуті! Вітаю команди, які невпинно працювали із запуску, з цим досягненням. Незабаром "Вебб" прибуде до свого нового будинку, L2».

Під новим будинком мається на увазі точка Лагранжа L₂ системи Сонце-Земля.

Основне дзеркало телескопа включає 18 шестикутних сегментів, кожен з яких управляється сімома індивідуальними приводами і регулюється з високою точністю. Всі сегменти тепер розгорнуті на своїх позиціях, і це сталося на кілька днів раніше встановленого терміну.

Just in from the @NASAWebb team: Всі 18 перших світових сегментів і вдруге світильники є сьогодні повністю розроблені!



Congratulations to the teams that have been working tirelessly since launch to get to point. Soon, Webb will arrive at its new home, L2! #unfoldtheuniverse pic.twitter.com/QsIyr5AWii - Bill Nelson (@SenBillNelson) January 19, 2022

Роботи з розгортання сегментів дзеркала почалися 12 січня і мали тривати близько 10 днів, але операції вдалося закінчити навіть швидше. Але попри це вони ще не готові до спостережень. Фахівці NASA ще мають кропіткий процес тонкого налаштування позиції кожного сегмента, щоб 18 розрізнених картинок всесвіту склали одне зображення, і ця робота займе набагато більше часу - близько трьох місяців.

Найближчим з ключових етапів для обсерваторії стане прибуття в точку призначення, розташовану на відстані 1,5 млн км від Землі у протилежному напрямку Сонцю. Згідно з розкладом NASA, фінальний маневр «Джеймса Вебба» відбудеться наступної неділі, 23 січня.