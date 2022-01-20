У РФ звинуватили Захід у підготовці військових провокацій проти України

Захід, тиражуючи повідомлення про те, що Росія нібито планує вторгнутися в Україну, намагається прикрити підготовку власних провокацій військового характеру, заявила в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".

"Наразі західні та українські ЗМІ, а також офіційні особи стали ще більш активно тиражувати спекуляції на тему швидкого вторгнення Росії в Україну, так вони це формулюють. Ми переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їх власних масштабних провокацій, зокрема, військового характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки" , - сказала вона на брифінгу.

Захарова зазначила, що побоювання підтверджують повідомлення ЗМІ.