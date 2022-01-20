У РФ звинуватили Захід у підготовці військових провокацій проти України
Захід, тиражуючи повідомлення про те, що Росія нібито планує вторгнутися в Україну, намагається прикрити підготовку власних провокацій військового характеру, заявила в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".
"Наразі західні та українські ЗМІ, а також офіційні особи стали ще більш активно тиражувати спекуляції на тему швидкого вторгнення Росії в Україну, так вони це формулюють. Ми переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їх власних масштабних провокацій, зокрема, військового характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - сказала вона на брифінгу.
Захарова зазначила, що побоювання підтверджують повідомлення ЗМІ.
"Наші побоювання підтверджують останні повідомлення, які з'являються у ЗМІ з посиланням на офіційні структури, джерела... Вже кілька днів Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє на Україну зброю. Цілком це вже очевидно, було організовано не менше шести рейсів, кожне повітряне судно може взяти із собою на борт до 77,5 тонн вантажу, тобто загалом близько 460 тонн озброєнь", - сказала вона.