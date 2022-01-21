Електричний кросовер Smart помітили на тестах

Прототип нового представника бренду Smart – компактного кросовера – помітили на тестах на дорогах в Китаї. Попри ретельно закамуфльований кузов, можна побачити, що він нагадуватиме представлений раніше Concept #1, повідомляє Обозреватель.

Нагадаємо, що кілька років тому концерн Daimler створив із китайським холдингом Geely спільне підприємство, яке отримало під своє крило бренд Smart. За зовнішність та внутрішнє оздоблення продукції СП відповідатимуть фахівці концерну Daimler AG на чолі з шеф-дизайнером Гордоном Вагенером. А китайські інженери адаптують до новинки модульну електричну платформу SEA.

Прототип компактного електричного кросовера Smart помітили на тестах на дорогах у Китаї. Джерело: Carscoops

Першим результатом спільної роботи стане компактний електричний кросовер, прообраз якого під назвою Concept #1 був представлений восени минулого року на автошоу в Мюнхені.

Приладова панель Smart Concept #1. Джерело: Smart

Салон концепту. Джерело: Smart

Судячи з наявних ілюстрацій, новинка багато в чому схожа з представленим концептом. Наприклад, на фото видно характерні стрілоподібні задні світлодіодні ліхтарі, а також впізнавану форму даху з похилою стійкою.

За дизайн Smart відповідають спеціалісти концерну Daimler. Джерело: Smart

На фото прототипу видно характерні стрілоподібні задні світлодіодні ліхтарі, а також впізнавану форму даху з похилою стійкою. Джерело: Carscoops

Крім того, очікується, що електричний SUV матиме аналогічні габарити, що і концепт: 4290 х 1910 х 1698 мм. Таким чином, він буде коротшим, ширшим і вище компактного електромобіля Mercedes-Benz – EQA. Технічні характеристики серійної моделі стануть відомі ближче до презентації новинки, яка очікується в другій половині поточного року. За попередніми даними, автомобіль отримає багату комплектацію та широкий набір електронних помічників водію. Поява новинки у дилерів у Європі та Китаї намічено на 2023 рік.