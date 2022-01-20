У ЄС заявили про готовність введення санкцій проти Росії

Голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн заявила, що ЄС готовий ввести санкції проти Росії. Це станеться у випадку її подальшого вторгнення в Україну.﻿ Про це, із посиланням на її заяву під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За її словами, Європа зробить усе, щоб не допустити подальшої агресії проти України та інших держав континенту.

"Ми підтверджуємо нашу солідарність і з Україною, і з нашими європейськими партнерами, яким загрожує Росія. Безумовно, ми будемо відстоювати фундаментальний принцип, що Україна має право на власні рішення, як суверенна держава" , - наголосила фон дер Ляйєн.

Своєю чергою, вона виступила за діалог з Росією, щоб конфлікт вирішувався структурами, які були створені для цієї мети.

"Але, якщо ситуація загостриться, якщо буде будь-яка подальша атака на територіальну цілісність України, ми відповідатимемо масивними економічними та фінансовими санкціями" , - підкреслила голова ЄК.

Разом із тим, вона зазначила, що Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером для Росії, як і найбільшим інвестором.