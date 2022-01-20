Бій Вусіка та Ф'юрі ще можливий: названа умова

Промоутер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, англієць Едді Хірн, заявив, що можливість проведення об'єднавчого бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі ще залишається, повідомляє Обозреватель.

Останнім часом на арену вийшли бізнесмени Близького Сходу, які хочуть організувати цей поєдинок. Найближчими днями (називають п'ятницю, 21 січня) їхні наміри мають прояснитися.

Хірн заявив, що для того, щоб Джошуа відмовився від реваншу з Усиком і відійшов убік, потрібно 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Якщо таку суму буде запропоновано, то бій двох чемпіонів відбудеться.

На ґрунті цієї інформації Ф'юрі зібрався битися з Усиком у Саудівській Аравії. В інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social Едді сказав, що переговори з усіма зацікавленими сторонами продовжуються. Це підтвердив і Боб Арум, промоутер Тайсон.

"Є люди, які хочуть побачити бій між Ф'юрі та Усиком. Вони готові заплатити за це багато грошей. Якщо на кону коштує велика сума, то не виникне проблем, щоб розробити план, завдяки якому всі будуть щасливі. У такому разі є непоганий шанс, що Ф'юрі та Усик зійдуться на рингу.

Тоді б Ентоні зустрівся з переможцем їхнього бою, а Вайт став би обов'язковим претендентом для нового абсолютного чемпіона. Але це все непросто зробити, хоча пропозиція залишається чинною і переговори продовжуються", – зазначив Едді .

Джошуа, Хірн та Усик. Джерело: Кадр із відео

Поки що більш реальним виглядає варіант, що Джошуа та Усик у квітні проведуть реванш, якщо ніхто не викладе на стіл 40 мільйонів.