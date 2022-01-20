У Кремлі назвали позитивний момент у переговорах із США

У Росії позитивно сприйняли готовність США обговорювати нерозміщення озброєнь в Україні. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що позиція Москви щодо неприйняття України в НАТО настільки ж принципова, як і саме питання нерозміщення стратегічного озброєння на її території, повідомляє ТАСС.

Водночас, Пєсков вважає, що загрози США на адресу Росії можуть вселити помилкові надії деяким українським керівникам, які можуть вирішити наново розв'язати громадянську війну в країні.

"Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки, бо вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників України, українського керівництва, які, як то кажуть, під сурдинку можуть вирішити почати наново громадянську війну у своїй країні і спробувати силовим методом вирішити проблему південно- сходу", – сказав представник Кремля.

Пєсков також додав, що у Кремлі побоюються цього.

"Ми вважаємо, що вони (заяви США – ред.) жодним чином не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі", – наголосив він.

Представник Кремля звернув увагу на те, що "заяви з погрозами на адресу Росії та попередженням, що Росії за якісь гіпотетичні дії доведеться, мовляв, заплатити важку ціну, звучать щодня" .

"Вони звучать щодня від середнього експертного рівня до найвищого рівня, рівня глави держави", - констатував представник Кремля, додавши, що "це відбувається із завидною постійністю протягом останнього місяця як мінімум" .

Пєсков нагадав, що ці заяви Москва регулярно коментувала. На його думку, не слід "продовжувати коментувати, тому що заяви фактично повторюються під кальку" .

Позиція щодо неприйняття України в НАТО

"Неприйняття України до НАТО у найближчій перспективі не означає відмову від прийняття України (до складу альянсу – ред.) у середньостроковій перспективі. З погляду діалектики розвитку міжнародних відносин це один момент", – зазначив представник Кремля.

Водночас, Пєсков зазначив, що сигнали з Вашингтона про готовність обговорювати тему нерозміщення озброєнь в Україні можна назвати позитивним фактом.

"Справді, сигналізують певну готовність обговорювати деякі питання, пов'язані з цією ситуацією, з боку Вашингтона та НАТО, що, мабуть, належить до позитивної сторони", – сказав він.

За словами прес-секретаря російського президента, "все це ще належить прояснити" .