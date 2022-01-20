Колишній Папа Римський Бенедикт XVI став фігурантом доповіді про насильство над дітьми

Папа Римський Бенедикт XVI, який очолював Католицьку церкву з 2005 по 2013 роки, фігурує у доповіді про насильство над дітьми, повідомляє УНІАН.

Як зазначається у доповіді, Бенедикт XVI знав про священників-педофілів, коли був архієпископом Мюнхена з 1977 до 1981 року.

"Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторам" , - сказав адвокат Мартін Пуш.

Водночас голова комісії з розслідування зловживань з боку членів церкви відзвітував, що за останні 70 років лише у Франції 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників.