Колишній Папа Римський Бенедикт XVI став фігурантом доповіді про насильство над дітьми

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI став фігурантом доповіді про насильство над дітьми

Папа Римський Бенедикт XVI, який очолював Католицьку церкву з 2005 по 2013 роки, фігурує у доповіді про насильство над дітьми, повідомляє УНІАН.

Як зазначається у доповіді, Бенедикт XVI знав про священників-педофілів, коли був архієпископом Мюнхена з 1977 до 1981 року.

"Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді та санкціонованих державою. В обох випадках винні залишалися працювати пасторам", - сказав адвокат Мартін Пуш.

Водночас голова комісії з розслідування зловживань з боку членів церкви відзвітував, що за останні 70 років лише у Франції 216 тисяч людей стали жертвами сексуального насильства з боку католицьких священників.

Новини

analytics