В Google Pay з'явиться підтримка кріптовалютних карт

Президент Google по комерції Білл Реді повідомив, що компанія зараз працює над розширенням можливостей фірмової платіжної системи. Так, Компанія має намір додати підтримку криптовалюта на цифрових картах сервісу Google Pay, повідомляє РБК-Україна.

Зараз можна зберігати криптовалюта на віртуальних картах, але розплачуватися їй проблематично через невелику кількість приймаючих цифрові токени продавців. Реді не уточнив, коли Google дозволить здійснювати транзакції з криптовалютою.

"Криптовалюта - це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру того як буде розвиватися попит користувачів і продавців, Ми будемо розвиватися разом з ним" , - сказав топ-менеджер.

Зокрема, компанія має намір провести "капітальний ремонт" свого платіжного сервісу, оскільки він значно відстає від головних конкурентів - Apple Pay і Samsung Pay.

Google планує створити "комплексний цифровий гаманець", який буде підтримувати цифрові квитки на заходи, авіаквитки та паспорти вакцинацій.