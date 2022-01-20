Ринок житла Києва та області: ціни, забудовники, попит

Середня ціна квадратного метра в гривні в 2021 році стрімко пішла вгору. 26% жителів Києва, які цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року. Найпопулярнішим класом новобудов став "комфорт", йдеться у дослідженні проекту ЛУН Місто, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Ціни

Середня вартість кв. метри в новобудовах Києва та області зростала протягом усього року. Наприклад, середня вартість квадрата у Києві склала 34700 грн у грудні 2021 року, тоді як у січні 2021 року він коштував 27700 грн (різниця склала 7000 грн). На Київщині середня ціна за квадрат зросла з 16500 грн до 20900 грн (різниця – 4400 грн).

Середня вартість найменшої однокімнатної квартири у Києві становила 1,54 млн грн, у Київській області – трохи менше мільйона – 970 тис грн. Двокімнатні у Києві коштують у середньому 2,28 млн грн., у передмісті – 1,45 млн грн. Середня вартість трикімнатних квартир у новобудовах столиці 3,33 млн. грн., в області – 2,13 млн. грн.

Середня вартість кв. м у новобудовах Києва та області (ЛУН Місто)

Мінімальна ціна квадратного метра у Києві становить 19500 грн, у передмісті – 12700 грн.

При цьому мешканці Києва та столичного передмістя шукають переважно квартири комфорт-класу. За типами житла 98% киян шукають саме квартири, 2% – котедж або таунхаус. У передмісті квартири у нових ЖК цікавлять 67% потенційних покупців, 33% розглядають придбання приватних будинків чи таунхаусів.

Введення в експлуатацію

Найбільше квартир у 2021 році ввели в експлуатацію у Києві та області. У столиці здано 35 тис. квартир, на Київщині – 20 тис. Загалом у київському регіоні кількість зданих квартир у новобудовах становила 55 тис.

Масштаб забудовників

У Києві за 2021 рік збудовано 58 житлових комплексів, у процесі будівництва перебуває 153 проекти. В області збудовано 41 ЖК, зараз будується – 174.

Обсяги будівництва нового житла за 2021 рік (ЛУН Місто)

Важливим показником є те, хто з девелоперів протягом року мав найбільшу територію забудови. Наразі лідерами за цим показником у Києві є три компанії "КАН Девелопмент", City One Development та "Київміськбуд", кожна з яких має близько 10% від загальної площі забудови в місті.

На Київщині найбільшу територію забудови мають Riviera Estate – 11%, "Білий Шоколад" та "Мартинів" – по 7% кожен.

Готовність до покупки

Понад 80% тих, хто цікавився придбанням житла у Києві та області у найближчі три місяці – розглядають купівлю квартири для себе. Протягом року готові придбати квартиру 26% киян та 19% мешканців Київської області.

Джерело: ЛУН Місто

Протягом наступних 2-3 років купівлю нової квартири обмірковують 36% киян та 20% мешканців столичного регіону.