Чи потрібно робити тест на антитіла до коронавірусу

Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19. Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.﻿ Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє УНІАН.

"Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл" , - зазначив Кузін.

Також фахівець зазначив, що окрім антитіл, боротись з інфекцією також допомагають і інші агенти. Йдеться про Т-лімфоцити, або Т-клітини.

"Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організму швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл" , - пояснив Кузін.

"На жаль, сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову. Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно" , - зазначив лікар.

За його даними, наразі немає наукових досліджень, які б могли точно сказати, що конкретний титр антитіл захистить людину від повторного інфікування чи ризику тяжкого перебігу. Водночас є багато досліджень, які вказують, що вакцинація захищає від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусу.

Окремо Кузін зазначив, що результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19.