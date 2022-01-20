У Чехії сталося масове ДТП: зіткнулося 40 автомобілів

У Чехії сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода на 33-му кілометрі автостради D5. В результаті події на автостраді зіткнулося близько 40 автомобілів і вантажівок, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

На місце події виїхали всі екстрені служби, також задіяний вертоліт.

Через масове зіткнення рух на Прагу повністю перекрито.

В результаті події постраждали щонайменше семеро людей, одному з них надали медичну допомогу.

Ще три людини були госпіталізовані з незначними травмами, а ще троє - доставлені в празьку лікарню вертольотом.

"Тут слід було очікувати, враховуючи кількість автомобілів, що зіткнулися, що буде велика кількість постраждалих. Тому оперативний центр оголосив травмонебезпечний план" , - розповіла представниця рятувальної служби Петра Гомолова.

Прессекретар регіональної пожежної служби Тереза Флігерова повідомила, що на трасі зіткнулися 22 легкових і 14 вантажних автомобілів.

Пожежники оглядають розбиті автомобілі на місці на предмет можливого загоряння та обливають їх робочими рідинами. Вони розділили місце втручання на три ділянки, якими керують три командири.

За словами прессекретаря поліції власти Сучанкової, причиною аварії, ймовірно, стала погана погода.

"Погода, снігова буря, що пронеслася над Прагою і центральною Чехією, безумовно, зіграла велику роль в масовому ДТП" , - сказала вона.