НБУ попередив про неминучість підвищення комунальних тарифів

Національний банк вказав на необхідність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги через збільшення світових цін на енергоносії, повідомляє Ділова столиця.

Регулятор вказав, що минулорічні рішення уряду щодо фіксації тарифів на газ для населення та виробників тепла сприяли сповільненню інфляцію, але цього року тарифи на житлово-комунальні послуги "потребуватимить поступової корекції".

"Одномоментне приведення тарифів на ЖКП до економічно обґрунтованих рівнів усуне дисбаланси в енергетичному секторі, однак створить значний інфляційний тиск та призведе до погіршення очікувань. Натомість відтермінування рішень щодо тарифів на ЖКП акумулюватиме квазіфіскальні дисбаланси й ціновий тиск у майбутньому" , — попередив НБУ.

Збільшення тарифів є одним з ключових ризиків для інфляції у 2022 році.