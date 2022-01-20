США можуть запровадити санкції проти російських пропагандистів
Конгресмени США пропонують запровадити санкції проти російських пропагандистів Маргарити Симоньян, Володимира Соловйова та Костянтина Ернста, повідомляє Ділова столиця.
Відповідний проект санкцій є у розпорядженні газети Washington Post.
"Серед осіб, перерахованих у цьому підрозділі, російські громадяни та чинні або колишні російські посадові особи: …Володимир Соловйов, медійна особистість, …Костянтин Ернст, генеральний директор "Першого каналу", …Маргарита Симоньян, головний редактор RT", — ідеться у тексті проєкту санкцій, отриманого газетою.
13 січня Європейський Союз іще на пів року продовжив економічні санкції проти Російської Федерації.