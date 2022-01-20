США можуть запровадити санкції проти російських пропагандистів

США можуть запровадити санкції проти російських пропагандистів

Конгресмени США пропонують запровадити санкції проти російських пропагандистів Маргарити Симоньян, Володимира Соловйова та Костянтина Ернста, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний проект санкцій є у розпорядженні газети Washington Post.

"Серед осіб, перерахованих у цьому підрозділі, російські громадяни та чинні або колишні російські посадові особи: …Володимир Соловйов, медійна особистість, …Костянтин Ернст, генеральний директор "Першого каналу", …Маргарита Симоньян, головний редактор RT", — ідеться у тексті проєкту санкцій, отриманого газетою.

13 січня Європейський Союз іще на пів року продовжив економічні санкції проти Російської Федерації.

Новини

analytics