Росія проведе масштабні військові навчання по всьому світу

Росія оголосила про масштабні військово-морські навчання в Атлантичному та Тихому океанах, в Арктиці та Середземному морі на тлі конфлікту з НАТО та нарощування військ на кордоні України, повідомляє Новое время.

Навчання заплановані на січень і лютий і до них залучили понад 140 бойових кораблів і суден, понад 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки та близько 10 тисяч військовослужбовців, йдеться у повідомленні російського відомства.