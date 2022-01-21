У Windows 11 знайшли темну тему диспетчера задач

Ранню версію оновленого диспетчер завдань для Windows 11 знайшли в останній тестовій збірці операційної системи, повідомляє УНІАН.

Оновлений диспетчер підтримує темну тему. Інтерфейс схожий на редизайн самої операційної системи: кути закруглені, тони - пастельні.

Замість вкладок використовується бічна панель, що дозволяє перемикатися між розділами.

Багато функцій диспетчера поки не працюють, а коли відбудеться повноцінний реліз найбільшого за 10 років апдейту - поки невідомо.

У Windows 11 знайшли значний апдейт / скріншот Gustave Monce / Discord