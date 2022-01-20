Фінансування телеканалу "Рада" збільшили в сім разів

У 2022 році обсяг фінансування парламентського телеканалу "Рада" зріс у 7 разів. Так, якщо ще минулими роками витрати на ЗМІ складали близько 50 млн грн, то цього року на нього планують витратити вже 378 млн грн. Про це, посилаючись на відповідь телеканалу, повідомляє APNEWS.

У виданні зазначають, що на відповідь від телеканалу на свій запит вони чекали рівно місяць. Запит було надіслано 17 грудня, а відповідь надійшла вже 17 січня. Але із даними, актуальними на дату запиту.

Так, виданню повідомили, що фактичні витрати телеканалу "Рада" за 2020 рік становили 48 654 800 грн.

"За минулий рік на нього витратили 39 565 800 грн. Але це цифра не за весь рік, а лише за дев'ять місяців (з січня по вересень). Чому нам не надали витрати за жовтень, листопад та грудень – невідомо", – йдеться у матеріал.

При цьому на телеканалі уточнили, що кількість працівників станом на початок та кінець минулого року була незмінною – 78 осіб. І їм із початку року нарахували зарплати на загальну суму 22 571 100 грн.

Тобто щороку було нараховано в середньому по 290 тисяч грн, що становить близько 26 000 грн на місяць на кожного працівника.

При цьому обсяг фінансування телеканалу на 2022 рік різко зріс у 10 разів і становить 378 020 900 грн.

"Що цікаво: ми запитали також суми, витрачені на оновлення телеканалу. На що нам відповіли, що ця інформація вимагає "створення", тобто вони на момент відповіді "ще не підбили підсумки". Але при цьому чомусь уточнили, що станом на 17 грудня (якраз після поновлення) "засобів витрачено не було"", – розповіли у виданні.