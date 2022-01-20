Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх запозичень – НБУ

Україна внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень тимчасово втратила змогу залучати зовнішній капітал, повідомляє Економічна правда.

Про це під час пресбрифінгу з монетарної політики розповів директор департаменту відкритих ринків Нацбанку Олексій Лупін.

Він зазначив, що як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх відбулося зростання премії за ризик українських цінних паперів.

"Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОЗДП досягла стресових рівнів, двоначних. І, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", – розповів Лупін.

За його словами, внутрішній ринок значно краще пережив ці події – 19 січня спостерігалися пікові ставки на вторинному ринку облігацій внутрішньої держпозики зі ставкою 16-17%.

"Якщо порівнювати з березнем 2020 року, то там були пікові угоди на вторинному ринку держоблігацій зі ставкою 20-25%" , – додав він.

Лупін підкреслив, що через це наразі раціональному інвестору, який хоче купити ОВДП, немає сенсу брати участь у первинних аукціонах.