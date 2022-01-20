Смерть українського моряка у Туреччині: затримано 13 осіб

У Туреччині затримали 13 людей у справі про смерть українського моряка на вантажному судні Маранта, повідомляє Новое время.

Затримані перебували на кораблі і нібито мали відношення до інциденту.

Результати розтину тіла показали, що це могло бути вбивство, а не самогубство, як вважалося раніше.

Прокуратура проводить розслідування.

34-річного українського моряка знайшли повішеним у каюті вантажного судна 17 січня. Судно перевозило пшеницю з порту Рені до турецького порту Самсун.