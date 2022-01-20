Зеленський відреагував на слова Байдена про "незначну агресію"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "незначних агресій не буває" у відповідь на слова свого американського колеги Джо Байдена. Заява з’явилась у його Twitter﻿.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це як президент великої держави" , - написав Зеленський.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що на Заході не впевнені, що робити у разі "незначного вторгнення" .

Пізніше прес-секретар президента США Джен Псакі уточнила, що в Білому домі вважатимуть уторгненням будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною.