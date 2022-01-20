Гороскоп на 21 січня: на Овнів чекають сварки, а на Риб – розчарування

Астрологи склали гороскоп на 21 січня 2022 року для всіх знаків Зодіаку. У деяких з них можуть виникнути проблеми в спілкуванні з людьми, повідомляє УНІАН.

Овен

Постарайтеся стримувати негативні емоції, щоб не посваритися з оточуючими.

Телець

Ви можете стати епіцентром якогось скандалу. Уникайте токсичних людей, інакше біди не минути.

Близнюки

У вас прокинеться командирський дух. Ви захочете всіма командувати і контролювати процес.

Рак

Вам може здатися, що оточуючі намагаються вас критикувати.

Лев

День буде сприятливим для пошуку роботи, нових проектів і вирішення фінансових питань.

Діва

Завтра думка Діви буде єдино вірною, з іншими вона погоджуватися не буде.

Терези

З самого ранку вас все буде дратувати.

Скорпіон

Вам потрібно бути більш гнучкими, щоб не накликати на свою голову проблем.

Стрілець

Зірки гороскопу схиляють вас до того, щоб скласти план на поточний день. Тільки тоді ви нічого не пропустите.

Козоріг

Комусь може знадобитися ваша допомога.

Водолій

У вас загостриться почуття справедливості. Ви можете почати боротьбу з кривдниками.

Риби

Завтра ви захочете все і одразу, але не турбуйтеся, якщо так не станеться.