Кухарі влаштували у школі бійку заради "повторного" використання котлет

Кричущий випадок стався в одній зі шкіл Солом'янського району Києва. Кухарі побилися з прибиральницею через котлети прямо в їдальні, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що інцидент стався ще 18 січня в школі № 221, яка знаходиться на вулиці Кудряшова 12\14.

Конфлікт між кухарями та прибиральницею стався під час обіду в шкільній їдальні. Кухарі хотіли "повторно використовувати" котлети, через що прибиральниця зробила їм зауваження. Перепалка переросла в бійку. На той момент в їдальні перебували діти молодших класів.

У конфлікт втрутилася директор школи, але поліцію викликати не стала. При цьому свідками того, як директор намагалася врегулювати конфлікт, стали як батьки, так і діти. В результаті скандалу діти на кілька днів залишилися без обідів.

Крім того, батьки показали фото обідів, які виглядають, м'яко кажучи, не дуже.