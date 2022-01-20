Потужність вибуху вулкана в Австралії перевищила 500 атомних бомб

Тонга досі у руїнах без електрики та аеропорту, в якому могли б приземлитися літаки для надання допомоги, повідомляє Корреспондент.

Дослідники NASA з'ясували, що виверження вулкана на острові Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай держави Тонга в Тихому океані (Австралія), яке сталося 14 січня, було гіршим за атомну бомбу і спровокувало утворення нового острова.

Зазначається, що вибух було чутно навіть на Алясці, оскільки він дорівнював 10 мегатоннам у тротиловому еквіваленті. При цьому наразі підтверджено загибель трьох людей.

Крім того, вчені стверджують, що це виверження стало найгучнішим після виверження Кракатау в 1883 році, а його силу порівнюють з 500 атомних бомб, скинутих на Хіросіму 6 серпня 1945 року.

Також цунамі затопило західне узбережжя головного острова Тонгатапу та зруйнувало всі будинки на острови Манго.

Внаслідок вибуху з моря піднялася платформа, яка з'єдналася з двома старішими островами, розташованими по обидва боки від нього. Але виверження розмило породи, і острів зник у глибинах океану.

Вчені досі у здогадах, як вибух міг наробити такого лиха при тому, що тривав менше 60 хвилин.