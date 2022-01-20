Поліція завершила перевірку інформації щодо мінування ВП
Поліція Києва перевірила анонімну інформацію про нібито мінування будівлі на вул. Банковій, де розташований Офіс президента України, та прилеглу до нього територію, вибухонебезпечних предметів не знайдено, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Надійшла інформація про нібито мінування будівлі на вул. Банковій, де розташований Офіс президента, а також на прилеглій території. Поліція вже завершила перевірку цієї інформації, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено", - розповіли агентству в в столичному главку.