Російський депутат зайшов у COVID-відділення без маски та лікував усіх самогоном

Депутат Курської обласної Думи (Росія) Микола Карцев заявив, що зайшов у COVID-відділення без маски й вилікував усіх самогоном, повідомляє Ділова столиця.

При цьому депутат назвав маски "намордниками" та "ганчірками".

"Страх убиває імунітет. Створили психоз. Навіть дві бабусі якісь на Півночі ні з ким не спілкувалися, просто дивилися телевізор. І захворіли. Від навіювання захворіли. Я заходив у "червону" зону без маски, на першому поверсі, де важкохворі. 1 січня це було. Я приніс ліки від коронавірусу — сало, банку меду, часник, хрін і банку самогону. До речі, всі четверо потім одужали в цій палаті" , — розповів Карцев.

При цьому головний лікар медустанови Олексій Філатов спростував заяву депутата, наголосивши, що ніхто не проникав у "червону" зону. Вхід у відділення можливий лише через спеціальний шлюз. З вулиці потрапити туди не можна. З цієї ж причини не можна самовільно проникнути у відділення, залишившись непоміченим медпрацівниками, передає Курське інтернет-телебачення.