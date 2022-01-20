Блінкену не вдалося переконати Німеччину надати Україні зброю

Держсекретарю США Ентоні Блінкену так і не вдалося переконати владу Німеччини у необхідності надання Україні зброї для протистояння РФ у разі нового військового вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це йшлося під час його візиту до Берліну.

Під час переговорів з главою німецького МЗС Анналеною Бербок Блінкен намагався переконати її, що постачання зброї необхідне, щоб «у українців була можливість захищатися».

"Все, що ми намагаємося зробити — це переконатися, що Україна може захищатися, и щоб запобігти агресія" , — пояснив він.

У свою чергу Бербок заявила, що « Німеччина традиційно утримується від постачання озброєння в регіони конфлікту ».

Водночас, за даними міністерства економіки країни, за чотири роки вона експортувала озброєння на 22,5 млрд євро , а серед замовників опинилися не лише члени НАТО та ЄС, а й держави Близького Сходу.

Йдеться, зокрема, про Єгипет, Катар, ОАЕ, Кувейт, Туреччину, Йорданію та Бахрейн, які є учасниками збройних конфліктів у регіоні.