Під санкції США потрапили ще четверо громадян України, у тому числі і нардеп
Влада США поповнила санкційні списки, пов'язані зі "шкідливою зовнішньою діяльністю Росії", чотирма фізичними особами з України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться в оприлюдненому у четвер прес-релізі Мінфіну США.
Зокрема, під санкціями опинився народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання Олег Волошин.
Також санкції запроваджено щодо колишніх народних депутатів Верховної Ради – Тараса Козака, Володимира Олійника та Володимира Сівковича