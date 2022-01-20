Мер Івано-Франківська запропонував легалізувати "побори" в дитсадках

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував легалізувати в дитсадках збір коштів з батьків, повідомляє УНІАН.

Таку ідею він озвучив на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міськради під час заслуховування звітів дитсадків №1 "Калинонька" та №2 "Малятко".

"Ми всі тут брешемо, кажемо, що не збирають гроші по групах. Насправді всі збирають потроху, батьки ініціюють. Можливо, ввести символічну плату – 100-150 грн, щоб не принижуватися і не розказувати байки. Але, щоб батьки знали, що вони здали ці гроші і з них не будуть вимагати. Підімо таким шляхом, якимось законним" , - запропонував мер.

Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук зазначив, що на наступному тижні запланована велика нарада з керівниками дитсадків і це питання обговорюватимуть.

"Ми принижуємося, директори ховають очі, батьківські комітети сваряться… А так розробили якийсь механізм, порадьтеся, якусь плату за нахабність чи ще щось" , – додав Марцінків.

Питання поборів у школах та дитячих садочках стоїть досить гостро. "Батьківські комітети" вимагають здавати гроші кожного місяця та на різні свята, а тих, хто відмовляється, цькують. Постраждалим батькам навіть жалітися нема кому, бо керівництво закладів покриває такі побори.