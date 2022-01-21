FIFA планує посилити правила орендування гравців

FIFA планує посилити правила орендування гравців
Фото: Facebook

Міжнародна федерація футболу (FIFA) планує суттєво змінити чинну систему орендування гравців. Було оприлюднено 3-річний план революції на ринку оренд, повідомляє РБК-Україна.

Нові правила набирають чинності вже з 2022 року.

Які зміни готує FIFA:

  • клуби укладатимуть письмову угоду у якій вказуватимуться усі умови оренди;
  • мінімальний термін оренди - пів року, а максимальний - один рік;
  • будуть заборонені суборенди гравців в треті клуби;
  • клубам заборонено брати або ж віддавати в оренду до одного й того ж клубу - більше трьох футбольних гравців;
  • у сезоні 2022/2023 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 8;
  • у сезоні 2023/2024 максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 7;
  • після 2024 року, максимальна кількість гравців яких можна віддати в оренду - 6;

Обмеження не діють на гравців, які молодше 21 року.

Новини

analytics