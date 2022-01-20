Валютний ринок четверга: підсумки дня
Правління Національного банку на сьогоднішньому засіданні з монетарної політики підняло облікову ставку на 1% (до 10% річних). Валютний ринок поки ніяк не відреагував на рішення регулятора.
Зниження котирувань безготівкового долара, що почалося вчора після обіду, не знайшло продовження в четвер вранці. Дешевші пропозиції від продавців валюти були оперативно викуплені – частково імпортерами, частково спекулянтами, які сьогодні активно працювали на підвищення. За бездіяльності Національного банку (сьогодні регулятор все ж таки взяв паузу після трьох днів валютних інтервенцій) цінник на купівлю безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку піднявся до 28,37 гривень на купівлі та 28,39 гривень на продажу. І лише фіксація прибутку спекулянтами на новини про підвищення облікової ставки не дозволила долару знову піднятися вище за рівень 28,40.
Закрили основну фазу торгів четверга на тому ж рівні на купівлі та на 0,5 копійки на продажі вище, ніж у середу.
Хід торгів
Стартові котирування – 28,21/28,33 (купівля/продаж).
Торги четверга відкрилися так само широко, як і вчора: спред на відкритті становив 12 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,23 гривень пройшла о 9:24. Покупці були рішуче налаштовані на зниження, проте швидко стало зрозуміло: дешево віддавати валюту продавці не мають наміру. Декому з експортерів вже сьогодні почали виплачувати компенсацію ПДВ, і гривні вони не потребували. Тому котирування знову пішли вгору і до 12:30 досягли сесійних максимумів. І лише продажі «держбанків», які сьогодні вирішили підстрахувати відсутній Нацбанк, не дозволили долару зрости ще більше. О 14:00 стало відомо, що ставку підвищили на 1% до 10% річних. Спочатку ринок був налаштований на відновлення зниження. Число продавців у 2 рази перевищувало кількість покупців. Проте швидкого зниження не вийшло: охочих купити теж вистачало. Тим не менш, до кінця торгів котирування плавно знизилися і повернулися до рівня закриття вчорашнього дня.
Котирування закриття торгів – 28,32/28,34 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 14,9 млн. порівняно з середовищем і на 16:00 склав 274,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2968 гривень.
- Офіційний курс долара на 21 січня встановлено на позначці 28,3236 гривень за долар, зниження на 8,02 копійки.
- Офіційний курс євро на 21 січня встановлено на позначці 32,1147 гривень за євро, зниження на 7,96 коп.
На готівковому ринку курс готівкового «американця» сьогодні кілька разів змінював напрямок тренду. О 9-й ранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар по 28,36-28,37 гривень; потім буквально протягом години цінник опустився до 28,32-28,33 гривень, а ті, хто мав проблеми з наявністю гривні, готові були віддавати навіть по 28,30. Ще через годину, як тільки на міжбанку котирування пішли вгору, готівковий долар відразу подорожчав до 28,37-28,40 гривень. І нарешті до 17.00 столичні оператори валютного ринку, посилаючись на зниження активності покупців, опустили цінник на продаж до 28,35-28,36 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:30 – 1,1338 долара. Сьогодні євро впав не лише проти американського долара, а й проти англійського фунта, швейцарського франка та японської єни. Готівковий євро вранці продавали за 32,14-32,17 гривень. До обіду він подорожчав до 32,20-32,22 гривень, а надвечір знову подешевшав до 32,15-32,17 гривень, повністю повторивши траєкторію зміни ціни готівкового долара.
Російський рубль у четвер продовжив малювати на графіку з доларом "американські гірки". Спочатку – зростання до 76 за долар, потім – падіння до 76,80, а надвечір – черговий виток зростання, щоправда, цього разу вже скромніше – до 76,40 за долар. Станом на 17:30 рубль торгується в межах 76,35-76,45 рублів за долар. Готівковий рубль в Україні вже четвертий день продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.