Валютний ринок четверга: підсумки дня

Правління Національного банку на сьогоднішньому засіданні з монетарної політики підняло облікову ставку на 1% (до 10% річних). Валютний ринок поки ніяк не відреагував на рішення регулятора.

Зниження котирувань безготівкового долара, що почалося вчора після обіду, не знайшло продовження в четвер вранці. Дешевші пропозиції від продавців валюти були оперативно викуплені – частково імпортерами, частково спекулянтами, які сьогодні активно працювали на підвищення. За бездіяльності Національного банку (сьогодні регулятор все ж таки взяв паузу після трьох днів валютних інтервенцій) цінник на купівлю безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку піднявся до 28,37 гривень на купівлі та 28,39 гривень на продажу. І лише фіксація прибутку спекулянтами на новини про підвищення облікової ставки не дозволила долару знову піднятися вище за рівень 28,40.

Закрили основну фазу торгів четверга на тому ж рівні на купівлі та на 0,5 копійки на продажі вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,21/28,33 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися так само широко, як і вчора: спред на відкритті становив 12 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 28,23 гривень пройшла о 9:24. Покупці були рішуче налаштовані на зниження, проте швидко стало зрозуміло: дешево віддавати валюту продавці не мають наміру. Декому з експортерів вже сьогодні почали виплачувати компенсацію ПДВ, і гривні вони не потребували. Тому котирування знову пішли вгору і до 12:30 досягли сесійних максимумів. І лише продажі «держбанків», які сьогодні вирішили підстрахувати відсутній Нацбанк, не дозволили долару зрости ще більше. О 14:00 стало відомо, що ставку підвищили на 1% до 10% річних. Спочатку ринок був налаштований на відновлення зниження. Число продавців у 2 рази перевищувало кількість покупців. Проте швидкого зниження не вийшло: охочих купити теж вистачало. Тим не менш, до кінця торгів котирування плавно знизилися і повернулися до рівня закриття вчорашнього дня.

Котирування закриття торгів – 28,32/28,34 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 14,9 млн. порівняно з середовищем і на 16:00 склав 274,4 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2968 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2968 гривень. Офіційний курс долара на 21 січня встановлено на позначці 28,3236 гривень за долар, зниження на 8,02 копійки.

встановлено на позначці 28,3236 гривень за долар, зниження на 8,02 копійки. Офіційний курс євро на 21 січня встановлено на позначці 32,1147 гривень за євро, зниження на 7,96 коп.

На готівковому ринку курс готівкового «американця» сьогодні кілька разів змінював напрямок тренду. О 9-й ранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати долар по 28,36-28,37 гривень; потім буквально протягом години цінник опустився до 28,32-28,33 гривень, а ті, хто мав проблеми з наявністю гривні, готові були віддавати навіть по 28,30. Ще через годину, як тільки на міжбанку котирування пішли вгору, готівковий долар відразу подорожчав до 28,37-28,40 гривень. І нарешті до 17.00 столичні оператори валютного ринку, посилаючись на зниження активності покупців, опустили цінник на продаж до 28,35-28,36 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:30 – 1,1338 долара. Сьогодні євро впав не лише проти американського долара, а й проти англійського фунта, швейцарського франка та японської єни. Готівковий євро вранці продавали за 32,14-32,17 гривень. До обіду він подорожчав до 32,20-32,22 гривень, а надвечір знову подешевшав до 32,15-32,17 гривень, повністю повторивши траєкторію зміни ціни готівкового долара.

Російський рубль у четвер продовжив малювати на графіку з доларом "американські гірки". Спочатку – зростання до 76 за долар, потім – падіння до 76,80, а надвечір – черговий виток зростання, щоправда, цього разу вже скромніше – до 76,40 за долар. Станом на 17:30 рубль торгується в межах 76,35-76,45 рублів за долар. Готівковий рубль в Україні вже четвертий день продають по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів.