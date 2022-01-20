У Держдумі Росії назвали пропозицію про визнання "Л/ДНР" "невчасною"

У російській Держдумі назвали ініціативу фракції Комуністичної партії РФ про визнання «ЛНР» та «ДНР» несвоєчасною та провокаційною, повідомляє Новое время.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язках із співвітчизниками Віктор Водолацький.

Він вважає, що така «ініціатива» негативно позначиться на переговорному процесі із США.

"Сьогодні, я вважаю, важливо домогтися більш значущого рішення, вказаного у наших вимогах. Заява про визнання „ЛНР“ та „ДНР“ може спровокувати переговорників з боку США та НАТО на те, щоб назвати Росію агресором та звинуватити в тому, що ми хочемо забрати пів-України" , — сказав він.

Водночас Водолацький зазначив, що у разі відмови США та НАТО надати Росії "гарантії безпеки", які вона вимагає, «починає реалізовуватись план „Б“, за якого ця заява, можливо, знайде реалізацію».

"Щоб не дай бог, з боку Харкова чи Чернігова до нас не прилітали натовські ракети" , - сказав представник Держдуми РФ.

19 січня депутати внесли до Держдуми законопроект, у якому звертаються до президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності визнання « ДНР» та «ЛНР».