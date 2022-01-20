Путін закладає основи для вторгнення до України — Блінкен

Росія є агресором в Україні та Грузії, а не НАТО. І Північноатлантичний альянс не має агресії щодо РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Берліні.

За словами глави Держдепу, президент Росії Володимир Путін "закладає основи для вторгнення" в Україну. І російський лідер неодноразово заявляв американським керівникам, що не сприймає Україну незалежною державою.

"Росія стверджує, що вся проблема в НАТО. Це абсурдна заява. НАТО не вторгалося до Грузії та України. Це зробила Росія. НАТО — оборонний союз, який не має агресивних намірів щодо РФ" , — заявив Блінкен.

Держсекретар також уточнив, що НАТО не оточує Росію з усіх боків, оскільки лише 6% кордонів РФ пов'язані з країнами НАТО, а саме Україна зараз оточена російськими військами.

19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ. Поїздку він назвав продуктивною, а також підтвердив незмінну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.