І знову потепління: де в Україні чекати на "плюсову" погоду 21 січня

Після кількох днів хрещенських морозів, які цього року все ж таки не такі сильні, як зазвичай у цей час року, в Україну знову йде потепління, аж до плюсової температури вдень. Також майже на всій території країни очікується снігова погода.

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Отже, у п'ятницю, 1 січня, у всіх західних, центральних, а також у Харківській та північних областях очікується температура від -3°С до 1°С удень та від -7°С на заході до -2°С у центрі вночі. У інших східних, а також у більшості південних областей буде ще тепліше - близько 0-2°С удень і від -8°С на сході до 0°С на півдні вночі. А найтепліше буде в Одеській області та в Криму – близько 1-3°С удень та від -2°С до 0°С уночі.

Опади 21 січня очікуються у вигляді снігу на заході, у центрі, на півночі, на сході та в Запорізькій області, а також мокрого снігу у Криму. На сході та на півдні очікується вітер близько 11-22 км/год у середньому, на Луганщині можливі шквали до 29 км/год. У центрі та в Криму вітер буде сильнішим – на рівні 14-29 км/год у середньому, місцями можливі шквали до 32-36 км/год. І найсильніший вітер очікується на заході та на півночі – до 22-36 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 січня у горах Карпат очікується завірюха, а на дорогах країни – ожеледь (I рівень небезпеки, жовтий).

У столиці України, Києві, 21 січня очікується температура повітря від -4°С до 0°С протягом дня, сильний вітер 22-36 км/год та сніг.