Ердоган запропонував Путіну і Зеленському зустрітися віч-на-віч

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара хоче організувати зустріч президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч, повідомляє Новое время.

Про це він заявив під час брифінгу у четвер, 20 січня.

Він наголосив, що відносини між Україною та Росією «засмучують Туреччину».

«Атмосфера війни, цей психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч», — заявив турецький президент.

19 січня Реджеп Тайіп Ердоган запропонував українському колегі Володимиру Зеленському та голові Кремля Володимиру Путіну провести зустріч у Туреччині.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію Ердогана провести зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині.

"Ми вітаємо зусилля будь-яких країн, які можуть допомогти у врегулюванні ситуації в Україні", - сказав він.

За його словами, «основні розбіжності пов'язані із пробуксируванням процесу виконання Мінських угод з боку України».