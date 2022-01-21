Apple закликала користувачів оновити свої iPhone до версії iOS 15, повідомляє Лента.Ру.

Американська компанія перестала пропонувати оновлення iOS 14.8.1 для смартфонів бренду. Замість актуального апдейта операційної системи минулого покоління Apple заявила про необхідність оновлювати апарати до iOS 15, що вийшла восени 2021 року. Таким чином, технічні фахівці компанії натякають на те, що смартфони на базі iOS 14 більше не отримуватимуть підтримки з погляду безпеки.

За словами журналістів медіа, у вирішенні Apple укладено протиріччя.

"Надання користувачам доступу до iOS 14 здається нам розумним компромісом" , - пишуть вони.

Автори помітили, що натомість компанія ставить своїх споживачів перед фактом, що попередня версія ОС більше не отримає апдейтів безпеки.

У матеріалі йдеться, що Apple має бути більш послідовною у своїх заявах, оскільки раніше її представники обіцяли підтримку користувачів iOS 14 поновленнями безпеки. Наприклад, споживачі iPhone на базі iOS 12 припинили отримувати підтримку лише наприкінці 2021 року. При цьому реліз iOS 12 відбувся у 2018 році, а iOS 14 – у 2020 році.

У жовтні Apple випустила нову версію iOS і закликала всіх користувачів завантажити та встановити останнє оновлення. Зокрема, апдейт усуває вразливість, що дозволяє виконати довільний код із привілеями ядра.