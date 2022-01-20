Вирішення долі конституції Білорусі: Лукашенко призначив дату референдуму

Олександр Лукашенко призначив на 27 лютого референдум з питання внесення змін і доповнень до конституції, повідомляє УНІАН.

Відповідний указ Лукашенко підписав сьогодні.

Указом визначено формулювання винесеного на референдум питання, яке дослівно відтворюється в бюлетені для голосування: "Чи приймаєте Ви зміни й доповнення конституції Республіки Білорусь?".

Зміни й доповнення до конституції, які виносяться на референдум, додаються до указу.

Нагадаємо, у проекті нової конституції Білорусі передбачені зміни в структурі влади.

Так, президент обирається на п'ять років, але при цьому "одна і та ж сама особа може бути президентом не більше двох термінів". Обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Таким чином Лукашенко, якщо переможе на виборах, буде президентом ще два терміни.

Також пропонується створити новий вищий представницький орган – Всебілоруські народні збори.