Директор ЦРУ таємно їздив у Берлін і обговорював Північний потік-2

Директор ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Берлін перед офіційним візитом туди держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Новое время.

За даними The Wall Street Journal, Бернс зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та поінформував його і представників німецької розвідспільноти про ймовірні сценарії розвитку ситуації навколо України та Росії.

Співрозмовники WSJ також сказали, що під час зустрічі обговорювався газопровід Північний потік-2. США закликають заблокувати його у разі нового вторгнення РФ в Україну.

WSJ пов'язує візит Бернса із зусиллями США з «переконання європейських країн згуртуватися навколо більш жорсткої відповіді Москві». Також сказано, що німецький канцлер раніше утримувався від заяв, що Німеччина заморозить Північний потік-2 у разі російського вторгнення в Україну. Хоча канцлер та його помічники у приватних бесідах робили подібні запевнення, публічно про це не заявлялося, пише газета.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що минулого тижня Вільям Бернс відвідав Київ і провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Агентство Bloomberg 18 січня писало, що уряд США обговорює «проблему Німеччини», оскільки сумнівається у готовності Берліна запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі військової агресії проти України.