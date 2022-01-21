Новий тренд з минулого: як носити жилет в 2022

Ця річ – зовсім не новинка в модних топах. Багато хто з нас вже носили жилети на різних етапах свого життя. ﻿Правда, це не означає, що варто діставати з шафи ту саму жилетку – і сподіватися, що вона зробить з вас стилягу! Модні форма, довжина, колір, фактура і принти на виробі за цей час могли змінитися, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Проте, у 2022 жилет обіцяє знову зайняти лідируючу позицію в рейтингу найбільш зручних і яскравих речей, які обожнюю всі!

Кендалл Дженнер, Джіджі і Белла Хадід, Кайя Гербер, Фріда Аасен, Емма Чемберлен, Жозефін Ханнінг Дженсен, Ельза Хоск і багато інших всесвітньо відомих модниць давно полюбили цей предмет гардероба.

Надихаємось їх образами і тренуємо надивленість ока для складання власних луків.

Як носити жилет в 2022 році: топ яскравих образів

Як з класичного костюма

У теплу пору року жилет стилісти радять носити на голе тіло в якості топа, поєднуючи його або з класичним низом, шортами або брюками, або з легкими котоновими чи лляними штанами. Так, як це роблять Жозефін Ханнінг Дженсен та Ельза Хоск.

Жозефін поєднує жилет з шортами (фото: instagram.com/josefinehj)

В'язані "бабусині" жилети

Дехто зі знаменитостей дістають-таки із шаф ті самі "бабусині" жилети (насправді купують їх у всесвітньо відомих брендів за великі гроші). Але якщо ви не знаменитість та не маєте речей від кутюр, з якими можна комбінувати жилет, то ви ризикуєте виглядати дещо ретро.

Тим не менше, Кендалл обирає досить широкі жилетки з принтом і комбінує їх з теплими спортивними речами. Супермодель виглядає по-домашньому затишно, на зимові холоди – те, що треба!

Кендалл віддає перевагу затишним "старомодним" моделям (фото: instagram.com/kendalljenner)

В'язаний ретро-жилет з косами модель Фріда Аасен носить з легінсами і білими чобітьми: гарний варіант для занять спортом, наприклад, лижним, і навіть для прогулянки холодним вечором.

Для спорту та відпочинку (фото: instagram.com/frida_aasen)

Жилет як верхній одяг

Всесвітньо відома зірка YouTube Емма Чемберлен просто обожнює жилети з найрізноманітніших матеріалів, різних кольорів, фактур і форм, вона часто купує свої кращі екземпляри в секондхендах і комісіонках.

І носити вона їх вміє! Замість куртки, піджака або кардигани Емма часто віддає перевагу твідовому жилету або "дутик" – жилет-пуховик. Надихаємося і не мерзнемо!

Емма – королева жилетів (фото: instagram.com/emmachamberlain)

Хутряні жилетки

Такі жилетки, як і раніше, на піку популярності серед інфлюенсерів і моделей: ворс стилісти радять вибирати будь-якої довжини, розмір, переважно, оверсайз, матеріал – штучний, імітація будь-якого натурального хутра, який вам тільки прийде в голову, зараз в тренді.

Жилет зі светром (фото: instagram.com/josefinehj)