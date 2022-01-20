На державних ТЕС не вистачає вугілля: зупинена майже половину енергоблоків

Через брак вугілля не працюють 10 із 23 енергоблоків ТЕС державної компанії "Центренерго", повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать дані системного оператора НЕК "Укренерго" станом на 17:00.

Загалом у роботі перебуває 7,5 енергоблоків. Інші 6 блоків знаходяться на ремонті.

Найбільше енергоблоків через відсутність вугілля простоює на Зміївській ТЕС. На станції не працює 6 із 10 блоків. На Трипільській ТЕС через відсутність вугілля простоює 2 блоки та 1 контур, на Вуглегірській — 1 енергоблок.

За даними міністерства енергетики, станом на 20 січня на державних ТЕС "Центренерго" перебуває 130 тис. тонн вугілля. Жодна із трьох ТЕС не виконує мінімального нормативу накопичення вугілля.