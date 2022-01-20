Канада відправила свій фрегат у Чорне море

Збройні сили Канади відправили свій фрегат Монреаль у Середземне та Чорне моря. Місія триватиме шість місяців, повідомляє Новое время.

Цей корабель вперше бере участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов з порту в Галіфаксі і попрямував до Середземного та Чорного моря.

Фрегат Монреаль перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він був флагманом, брав участь у операції НАТО у 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії Аполлон під час війни в Афганістані.

#HMCSMontreal set sail today with 240 sailors, officers and aviators, on a 6-month overseas deployment, on #OpREASSURANCE, as part of SNMG2. This marks the 17th @RoyalCanNavy ship to deploy on this NATO mission and the 1st time for MONTREAL. Fair winds and following seas. ????????⚓️ pic.twitter.com/piBSVo0v9O — MARLANT (@RCN_MARLANT) January 19, 2022

18 січня влада Канади направила в Україну групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).