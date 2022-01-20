Канада відправила свій фрегат у Чорне море
Збройні сили Канади відправили свій фрегат Монреаль у Середземне та Чорне моря. Місія триватиме шість місяців, повідомляє Новое время.
Цей корабель вперше бере участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов з порту в Галіфаксі і попрямував до Середземного та Чорного моря.
Фрегат Монреаль перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він був флагманом, брав участь у операції НАТО у 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії Аполлон під час війни в Афганістані.
18 січня влада Канади направила в Україну групу силовиків елітного підрозділу збройних сил Канадський полк спеціальних операцій (CSOR).