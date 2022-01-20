В Україні за 2021 рік значно зросло сільгоспвиробництво

Зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 2021 рік становило 14,4% у порівнянні з попереднім роком, повідомляє УНІАН.

Зокрема, сільськогосподарські підприємства за дванадцять місяців збільшили виробництво на 19,2%, а господарства населення - на 5,5%.

Виробництво продукції рослинництва зросло на 19,9%, а продукції тваринного походження зменшилось на 4,4%.

Найбільше зростання загального сільгоспвиробництва відбулося в Одеській (на 90,1%), Миколаївській (42,6%) і Кіровоградській (40,8%) областях. Показник значно зменшився у Сумській області – на 8,4%.

У Держстаті відзначили, що до січня-травня розрахунки проводяться на основі даних про продукцію тваринництва, а після цього періоду - на основі даних про виробництво продукції і тваринництва, і рослинництва.