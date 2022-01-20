Віцепрем'єр Словаччини пояснив свої слова про "російський" Крим

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що засуджує анексію Криму, проте вважає, що санкції проти Росії завдають економічної шкоди, повідомляє Ділова столиця.

Сулик заявив, що його партія "Свобода та солідарність" засуджує анексію Криму Росією. При цьому він назвав "особистою думкою" свої слова, що "росіяни не повернуть Крим".

"Ми ніколи не визнаємо насильницьку зміну кордонів і підтримуємо дипломатичні зусилля України щодо відновлення свого суверенітету й територіальної цілісності" , – наголосив Сулик.

При цьому він повторив свій меседж, що деякі експортери зі Словаччини постраждали від антиросійських санкцій.

"Моя думка була про економічний ефект (антиросійські санкції). Я ніколи не сумнівався у політичному ефекті торгових санкцій" , – повідомив Сулик.

Раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що Росія не поверне Україні окупований Крим, а санкції проти РФ завдають лише шкоди її торговим партнерам.

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Україна вважає неприйнятними заяви Сулика.