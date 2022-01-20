Депутат Волошин відреагував на запровадження проти нього санкцій США

Депутат від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин прокоментував запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти нього, повідомляє УНІАН.

У коментарі УНІАН він сказав: " З усмішкою ставлюся (до запровадження санкцій – Ред.), тому що аргументація кумедна ".

Волошин наголосив, що той факт, що він соратник Віктора Медведчука, є загальновідомим.

"Вони (санкції – Ред.), звичайно, безпосередньо не впливають. Я людина небагата в порівнянні з моїми колегами у Верховній Раді, у мене рахунків за кордоном немає, будинків в США або Європі немає, та й в Україні квартира тільки" , – сказав він.

Депутат також повідомив, що у нього є чинна американська віза.

"Але там візових обмежень не запроваджено, наскільки я знаю. Але я і так в найближчому майбутньому не збирався до Штатів" , – зазначив Волошин.

Він здивований, що введення обмежувальних заходів відбулося саме зараз.

"Мені незвично, що зараз... у розпал напруженості між Росією та Україною, між Росією та Заходом... Мені просто прикро і неприємно" , – сказав він.

Нагадаємо, в США запровадили обмежувальні заходи проти двох народних депутатів з політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака й Олега Волошина, а також колишніх народних депутатів від Партії регіонів – Володимира Олійника і Володимира Сівковича.

Як сказано в повідомленні Мінфіну США, ці особи діють під керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ і підтримують російські операції впливу проти Сполучених Штатів і їх партнерів і союзників.

Усі четверо відігравали різні ролі у кампанії з глобального впливу Росії для дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.