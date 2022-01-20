Депутат Волошин відреагував на запровадження проти нього санкцій США
Депутат від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин прокоментував запровадження Сполученими Штатами Америки санкцій проти нього, повідомляє УНІАН.
У коментарі УНІАН він сказав: "
З усмішкою ставлюся (до запровадження санкцій – Ред.), тому що аргументація кумедна".
Волошин наголосив, що той факт, що він соратник Віктора Медведчука, є загальновідомим.
"Вони (санкції – Ред.), звичайно, безпосередньо не впливають. Я людина небагата в порівнянні з моїми колегами у Верховній Раді, у мене рахунків за кордоном немає, будинків в США або Європі немає, та й в Україні квартира тільки", – сказав він.
Депутат також повідомив, що у нього є чинна американська віза.
"Але там візових обмежень не запроваджено, наскільки я знаю. Але я і так в найближчому майбутньому не збирався до Штатів", – зазначив Волошин.
Він здивований, що введення обмежувальних заходів відбулося саме зараз.
"Мені незвично, що зараз... у розпал напруженості між Росією та Україною, між Росією та Заходом... Мені просто прикро і неприємно", – сказав він.
Нагадаємо, в США запровадили обмежувальні заходи проти двох народних депутатів з політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака й Олега Волошина, а також колишніх народних депутатів від Партії регіонів – Володимира Олійника і Володимира Сівковича.
Як сказано в повідомленні Мінфіну США, ці особи діють під керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ і підтримують російські операції впливу проти Сполучених Штатів і їх партнерів і союзників.
Усі четверо відігравали різні ролі у кампанії з глобального впливу Росії для дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля.