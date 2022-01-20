США звинуватили Росію у вербуванні українських чиновників

Росія вербує чинних та колишніх українських чиновників, щоб спробувати взяти під контроль уряд України, йдеться у заяві американського Міністерства фінансів США про запровадження санкцій проти чотирьох депутатів Верховної Ради, повідомляє Новое время.

"Росія доручила своїм розвідувальним службам вербувати нинішніх та колишніх українських урядовців, щоб підготуватися до захоплення уряду України та контролю за критичною інфраструктурою України за допомогою окупаційних російських сил" , — цитує американське міністерство СNN.

За даними Мінфіну США, Росія вербує українських чиновників, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації, загрожувати суверенітету України, а потім використати цих чиновників для створення заворушень перед потенційним російським вторгненням.