Мігранти з Білорусі штурмували кордон Польщі, є постраждалий
Минулої доби, 19 січня, 38 іноземців, за підтримки білоруських служб, намагалися нелегально перетнути кордон із Польщею. Постраждав польський прикордонник, повідомляє Новое время.
Про це заявляє прес-центр прикордонної служби Польщі.
"На відрізку, що охороняється прикордонною заставою в Мельнику, група з 30 осіб силою форсувала кордон", - йдеться у повідомленні.
При цьому повідомляється, що затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.
Крім того, польський прикордонник отримав поранення. Його вдарили каменем по голові. Він був доставлений до лікарні.
У Польщі за першу половину січня 2022 року зафіксували вже понад 500 спроб перетину кордону із Білорусі.