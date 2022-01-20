Мігранти з Білорусі штурмували кордон Польщі, є постраждалий

Минулої доби, 19 січня, 38 іноземців, за підтримки білоруських служб, намагалися нелегально перетнути кордон із Польщею. Постраждав польський прикордонник, повідомляє Новое время.

Про це заявляє прес-центр прикордонної служби Польщі.

"На відрізку, що охороняється прикордонною заставою в Мельнику, група з 30 осіб силою форсувала кордон" , - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що затримано громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.

Крім того, польський прикордонник отримав поранення. Його вдарили каменем по голові. Він був доставлений до лікарні.

У Польщі за першу половину січня 2022 року зафіксували вже понад 500 спроб перетину кордону із Білорусі.