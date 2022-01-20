Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Австрійська Національна рада у четвер більшістю проголосувала за обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер узгодити законопроект має бундесрат (представництво федеральних земель країни).

Вакцинація стане обов'язковою з лютого для всіх громадян старше 18 років, виняток зроблено для вагітних, для тих, кому протипоказано щеплення за станом здоров'я, і для тих, хто перехворів на коронавірус менше ніж півроку тому.

Решті громадян при відмові прищеплюватися з лютого загрожують грошові штрафи.