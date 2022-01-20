Байдена хочуть зобов'язати розкрити стаки Путіна та його сім'ї

У США оприлюднили текст законопроєкту, який передбачає санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна. У списку всього 35 осіб, зокрема мільярдери та топчиновники, повідомляє Обозреватель.

Документ оприлюднила газета The Washington Post. Він пропонує зобов'язати американського президента Джо Байдена подати звіт про особисті статки господаря Кремля.

Співавторами законопроєкту, що вже внесено на розгляд, виступили 38 конгресменів. Вони пропонують:

оголосити Росію державою-спонсором тероризму, а бойовиків на Донбасі – членами іноземних терористичних організацій;

заборонити американцям проводити операції із російським держборгом;

запровадити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" та організацій, причетних до його планування, будівництва та технічного обслуговування;

зобов'язати Байдена терміном щонайменше 120 днів після набрання чинності закону опублікувати звіт про особистий стан та джерела доходу Путіна, членів його сім'ї, зокрема і гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ.

Проти кого пропонується ввести санкції:

мільярдер Роман Абрамович,

мільярдер Алішер Усманов,

мільярдер Олег Дерипаска,

мільярдер Геннадій Тимченко,

голова "Газпрому" Олексій Міллер,

директор "Роснафти" Ігор Сєчін,

голова ВТБ Андрій Костін,

заступник президента ВТБ,

син директора ФСБ Денис Бортніков,

голова ВЕБ Ігор Шувалов,

президент "Транснафти" Микола Токарєв,

прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін,

прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков,

директор ФСБ Олександр Бортніков,

секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,

мер Москви Сергій Собянін,

губернатор Московської області Андрій Воробйов,

губернатор Петербурга Олександр Беглов,

міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко,

голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін,

глава адміністрації президента РФ Антон Вайно,

перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,

директор Росгвардії Віктор Золотов,