Українських заробітчан у Польщі побільшає

Спрощення процедури легалізації та працевлаштування підвищило зацікавленість українців роботою у Польщі. У січні попит на вакансії у цій країні зріс на 37,3%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

У компанії нагадали, що з 29 січня дозвіл на роботу у Польщі (oświadczenie) видаватимуть терміном до двох років.

"Збільшення терміну видачі дозволів на роботу може призвести до зростання потоку робочої сили у країну з України у 2022 році. А також, на думку експертів, дедалі більше українців залишатимуться працювати у Польщі на тривалий період перебування" , — зазначили у Gremi Personal.

"Це — ключовий документ, який дає можливість громадянинові України розпочати працювати в Польщі. До цього часу такі короткотермінові дозволи давало право на працевлаштування 6 місяців на рік, а наступний дозвіл можна було отримати через півроку або потрібно було оформляти річний дозвіл на роботу (zezwolenie), очікування якого займало до 5 місяців. Наразі цей коридор скасували. Це важливе нововведення для українців, які хочуть приїхати до Польщі на роботу довше, ніж на 3 місяці" , — йдеться у повідомленні.

Сплеск інтересу українських робітників до працевлаштування у Польщі відзначили і аналітики кадрового порталу grc.ua.

Так, посилаючись на дані Звіту про міжнародну міграцію (World Migration Report), Україна посідає 8-е місце у списку країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон, із показником 5,5−6 млн осіб. При цьому понад 1,5 млн українців працює в Польщі.

Головний чинник — більш високі зарплати. Так середня пропонована зарплата у Польщі становить у перерахунку 78 100 грн:

від 44 100 грн до 103 500 грн пропонують 50% роботодавців;

від 103 500 до 123 300 грн — 29%;

від 123 300 грн — 21%.

Як зазначили у grc.ua, впровадження на початку 2021 року урядової ініціативи щодо реінтеграції заробітчан в українську економіку не дало прогнозованого ефекту.

Програма передбачала, що ті трудові мігранти, які повернуться в Україну, можуть отримати від держави 5 тис. євро на відкриття власного бізнесу.

"Згідно офіційних статистичних даних, обсяги трудової міграції у 2021 швидко відновилися та перевершили доковідні показники. За перше півріччя 2021 року до Польщі видано понад 400 тис. робочих віз, а за весь 2020 рік — лише 500 тис. Отже, можна прогнозувати, що у 2022 році кількість українських трудових мігрантів не зменшиться" , — резюмували у grc.﻿ua.

Такої думки дотримується і НБУ, який наприкінці 2021 року підвищив прогноз зростання переказів трудових мігрантів з $13 млрд до $14 млрд.