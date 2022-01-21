Єврокомісія спрогнозувала стабільно високі ціни на газ

Вартість газу в Європі навряд чи швидко опуститься до рівня попередніх років. Про це йдеться у звіті та прогнозах Єврокомісії з ринку «блакитного палива», повідомляє Лента.Ру.

Експерти зазначили, що у третьому кварталі 2021 року ціни на газ продовжували зростати.

"Спотові контракти зросли з 37 євро за мегават-годину (МВтч) до 85 євро, таких максимумів на європейських хабах раніше майже не було" , - уточнили вони.

Після цього вартість зросла до рекордного рівня — понад 100 євро за МВтч. У Єврокомісії додали, що також зросли форвардні контракти.

Поки що в регіоні будуть стабільно високі ціни, упевнені аналітики. Єврокомісія закликала не чекати на їх падіння найближчим часом.